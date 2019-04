الدوري الفرنسي| ليل يخرب حفل باريس سان جيرمان بخماسية

سحق ليل ضيفه باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع 32 للدوري الفرنسي.

تقدم توماس مونييه لأصحاب الأرض بهدف عكسي في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 11 نجح خوان بيرنات في معادلة النتيجة بعد تمريرة حاسمة من النجم الشاب كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 16 أجرى باريس تبديله الاضطراري الأول بنزول تيلو كيرير بدلاً من تياجو سيلفا.

وفي الدقيقة 24 حل ديابي على حساب مونييه في تبديل اضطراري آخر.

وفي الدقيقة 36 تعرض خوان بيرنات للطرد المباشر، ليزداد وضع باريس سوءاً وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

are the first team to score 4+ goals against PSG in any competition since scored six in the in March 2017.



The first time in since January 2015 (vs. Bastia). 🤯 pic.twitter.com/dReBdR7DcQ