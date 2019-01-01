الدوري الفرنسي| ليل يخرب حفل باريس سان جيرمان بخماسية

ليل يوقف الفريق العاصمي عن التتويج بنتيجة ساحقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق ليل ضيفه باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع 32 للدوري الفرنسي.

تقدم توماس مونييه لأصحاب الأرض بهدف عكسي في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 11 نجح خوان بيرنات في معادلة النتيجة بعد تمريرة حاسمة من النجم الشاب كيليان مبابي.

وفي الدقيقة 16 أجرى باريس تبديله الاضطراري الأول بنزول تيلو كيرير بدلاً من تياجو سيلفا.

وفي الدقيقة 24 حل ديابي على حساب مونييه في تبديل اضطراري آخر.

وفي الدقيقة 36 تعرض خوان بيرنات للطرد المباشر، ليزداد وضع باريس سوءاً وينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

are the first team to score 4+ goals against PSG in any competition since scored six in the in March 2017.



The first time in since January 2015 (vs. Bastia). 🤯 pic.twitter.com/dReBdR7DcQ — Squawka Football (@Squawka) April 14, 2019

وفي الدقيقة 51 بدأ نيكولاس بيبي الحفل بهدف بعد تمريرة حاسمة من جوناثان إيكوني.

وأتى الهدف الثالث بواسطة جوناثان بامبا بعد تمريرة حاسمة جديدة من إيكوني في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 71 مرر بيبي رابع الأهداف إلى جابرييل، ثم أضاف جوزيه فونتي خامس الأهداف في الدقيقة 84 بعد تمريرة حاسمة جديدة من بيبي.

5 - It is the first time since 2 December 2000 at Sedan (1-5) that Paris have conceded at least five goals in a game. Earthquake. #LOSCPSG pic.twitter.com/5YDbiP0fb4 — OptaJean (@OptaJean) April 14, 2019

بذلك يستمر باريس على صدارة جدول الترتيب، حيث يحتاج لنقطتين لضمان اللقب رسمياً، فيما يملك الآن 81 نقطة بفارق 17 نقطة عن ليل صاحب المركز الثاني، الذي يملك 6 مباريات.