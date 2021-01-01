الدوري الفرنسي على صفيح ساخن.. ليل يعود من بعيد وبن يدر يهدد باريس!

نتائج مثيرة للغاية..

لا تتوقف الإثارة والندية في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهذه المرة بليلة مثيرة للغاية من الليج آ أشعلا المنافسة على المركز الأول في الجولة 34.

البداية كانت من موناكو، الذي واجه أنجيه خارج الديار وعانى من مباراة صعبة للغاية وسط استبسال دفاعي من أصحاب الديار.

لكن وسام بن يدر في الدقيقة 79 استطاع أن يمنح موناكو هدف الفوز، ومعه يحافظ على آمال كتيبة نيكو كوفاتش في الحصول على درع الدوري.

بعدها كانت القمة بين أولمبيك ليون والمتصدر ليل على ملعب الأول، والبداية كانت من نصيب كتيبة رودي جارسيا بثنائية في أول 35 دقيقة عبر إسلام سليماني وخوسيه فونتي (عن طريق الخطأ في مرماه).

لكن ليل المتصدر أبى أن يخسر صدارته، وفي اللحظة الأخيرة من الشوط الأول تمكن براق يلماز من تقليص الفارق، ثم أحرز جوناثان دافيد التعديل بالدقيقة 60.

ليل لم يتوقف عن محاولة الفوز وكذلك ليون، لكن الغلبة كانت للضيوف في الدقيقة 85 بهدف قاتل عبر يلماز التركي مجددًا، ليُبقي فريقه في الصدارة.

ووجبت الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان بالأمس انتصر على ميتز خارج الديار بثلاثية لهدف، في ليلة كان بطلها الأول كيليان مبابي بإحرازه لهدفين.

النتائج الثلاث تجعل ليل لا يزال متصدرًا برصيد 73 نقطة، ومن خلفه باريس سان جيرمان بـ72 نقطة، ثم موناكو بـ71 نقطة، مع بقاء 4 جولات على نهاية الدوري.

الخاسر الأكبر من هذه الجولة كان ليون، الذي تجمدت آماله عمليًا في تحقيق اللقب بتجمد رصيده من النقاط عن 67 نقطة، بفارق ست نقاط عن المتصدر.