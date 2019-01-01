الدوري الفرنسي| ستراسبورج يؤجل احتفال باريس سان جيرمان بالتعادل

تعادل باريس سان جيرمان مع ضيفه ستراسبورج بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الأسبوع 31 للدوري الفرنسي.

تقدم ماكسيم تشوبو موتينج لأصحاب الأرض في الدقيقة 13 بعد تمريرة من كولين داجبا.

وفي الدقيقة 22 سجل نونو دا كوستا هدف التعادل، ثم تلاه أنتوني جونسالفيس بهدف التقدم لستراسبورج في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 82 نجح تيلو كيرير في تسجيل هدف التعادل، ليبقى باريس دائماً أبداً على صدارة الترتيب هذا الموسم.

بذلك يرفع باريس رصيده من النقاط إلى 81 نقطة، بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل، الذي يملك 7 مباريات متبقية أي 21 نقطة متاحة، فيما يملك باريس مباراة إضافية.