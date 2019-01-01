الدوري الفرنسي | بدون كافاني ومبابي.. باريس يفوز على ميتز

فوز طبيعي لحامل اللقب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه ميتز بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة قائمة طويلة من الغيابات في صفوف باريس، تتضمن إدينسون كافاني وكيليان مبابي الذين أصيبا في المباراة السابقة.

أيضاً يغيب عن الفريق عبد الله ديالو وجوليان دراكسلر وأندير هيريرا وتيلو كيرير لإصابات مختلفة، فيما يغيب نيمار تحت مسمى الإصابة، بانتظار حسم انتقاله إلى برشلونة.

كما غاب أيضاً ألفونس أريولا حارس مرمى الفريق وسط أنباء عن رحيله، ليشارك الواعد بولكا بدلاً منه.

تقدم باريس سان جيرمان من ركلة جزاء في الدقيقة 11، فيما أضاف إريك ماكسيم تشوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز يحتل باريس الصدارة مؤقتاً بـ9 نقاط، بفارق الأهداف عن رين الذي سيلاقي نيس يوم الأحد.