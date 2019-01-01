الدوري الفرنسي| باريس يسحق ديجون برباعية نظيفة

في مؤجلة الأسبوع الثامن عشر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق باريس سان جيرمان مضيفه ديجون بأربعة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر للدوري الفرنسي.

تقدم ماركينيوس في الدقيقة 7 بهدف من صناعة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وفي الدقيقة 40 سجل كيليان مبابي ثاني الأهداف، بعد عرضية من الظهير الأيسر لايفين كورزاوا، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس 2-0.

وفي الدقيقة 50 أضاف أنخيل دي ماريا هدفاً ثالثاً، ثم اختتم ماكسيم تشوبو موتينج الأهداف بعد تمريرة من توماس مونييه في الدقيقة 91.

بذلك يستمر باريس في الصدارة بـ74 نقطة، بفارق 17 نقطة عن ليل أقرب ملاحقيه، كما يبقى له مباراة مؤجلة حتى الآن.