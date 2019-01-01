الدوري الفرنسي| باريس يحتفل بالدوري وعودة نيمار بثلاثية في شباك موناكو

البرازيلي يعود بين شوطي اللقاء...

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب باريس سان جيرمان على مضيفه موناكو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الفرنسي.

بدأت المباراة بإصابة الخارس دانييل سوباسيتش ليحل دييجو بينجاليو اضطرارياً على حسابه في الدقيقة 13.

وتقدم كيليان مبابي في الدقيقة 15 بعد تمريرة من موسى ديابي، فيما كاد أن يسجل الثاني في الدقيقة 34 ولكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 38، مرر داني ألفيس لمبابي مجدداً ليسجل ثاني الأهداف وينهي الشوط الأول بتقدم فريقه 2-0.

ومع انطلاق الشوط الثاني خل كارلوس فينيسيوس على حساب راداميل فالكاو، فيما أتى نيمار العائد مؤخراً من الإصابة بدلاً من لايفين كورزاوا

وفي الدقيقة 54 تم إلغاء هدف لمبابي بداعي التسلل، ولكنه سجل الثالث في الدقيقة 55 بعد تمريرة من داني ألفيس.

وفي الدقيقة 66 حل جان أهولو بدلاً من جيمرسون في صفوف موناكو، فيما أتى إدينسون كافاني على حساب لياندرو باريديس في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 76 أجرى باريس تغييراً أخيراً اضطرارياً بنزول جوليان دراكسلر بدلاً من ماركو فيراتي، فيما سجل ألكساندر جولوفين هدف موناكو الوحيد في الدقيقة 80.

بذلك يحتفل الفريق العاصمي بلقب الدوري رافعاً رصيده إلى 84 نقطة، بعد أن حسمه تعادل ليل مع تولوز قبل تلك المباراة، فيما يحتل موناكو المركز السادس عشر بـ32 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط.

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