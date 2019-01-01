الدوري الفرنسي| باريس سان جيرمان يسحق مونتبلييه بخماسية

مبابي يحقق رقماً مميزاً في تلك المباراة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب باريس سان جيرمان على ضيفه مونتبلييه بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر للدوري الفرنسي.

تقدم لايفين كورزاوا في الدقيقة 13، بعد تمريرة من البرازيلي داني ألفيس.

وفي الدقيقة 19 ترك بيدرو مينديش موقعه اضطرارياً وحل نيكولاس كوزا بدلاً منه في صفوف مونتبلييه.

وفي الدقيقة 31 نجح فلوران موليه في إدراك التعادل، ولكن وفي الدقيقة 45+1 سجل أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

وفي الدقيقة 68 أجرى توماس توخيل مدرب باريس تبديله الأول بنزول ماكسيم تشوبو موتينج بدلاً من دي ماريا.

وعلى الناحية الأخرى سجل كريستوف نكونو ثالث الأهداف في الدقيقة 73، ليحل داجبا بدلاً من ألفيس في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة ذاتها سجل هيلتون هدفاً عكسياً في شباكه ليزيد الأهداف إلى أربعة، قبل أن يأتي كيليان مبابي بالهدف الخامس في الدقيقة 79.

كان هذا هو الهدف رقم 21 لمبابي في الدوري الفرنسي هذا الموسم، لأول مرة في مسيرته.

بذلك يستمر باريس في التحليق بصدارة الدوري بـ65 نقطة، بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليل الذي لعب مباراة أكثر، فيما يحتل مونتبلييه المركز السادس بـ38 نقطة.