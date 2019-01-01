الدوري الصيني بوابة جاريث بيل إلى إنتر

تعرف على تفاصيل رحيل بيل إلى الدوري الصيني

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن إنتر الإيطالي قد يضم جاريث بيل على سبيل الإعارة عن طريق انتقاله إلى الدوري الصيني أولًا من ريال مدريد.

وتلقى جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، عرضًا من الدوري الصيني قد يجعله صاحب الراتب الأعلى في البطولة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أعلن رغبته رحيل بيل عن صفوف الفريق وعدم وجوده ضمن حساباته للموسم المقبل.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنّ بيل تلقى عرضًا من نادي جيانجيسو الصيني والذي بموجبه سيحصل على أعلى راتب في البطولة.

ويعتبر النادي الصيني الراغب في حدمات جاريث بيل مملوكًا لمجموعة سونينج والمالكة أيضًا لنادي إنتر الإيطالي

وحسب بعض المصادر الإيطالية فإن جاريث بيل من الممكن أن يذهب إلى إنتر على سبيل الإعارة في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة في حال تمت الصفقة.

وكان وكيل أعمال صاحب الـ 30 عامًا قد أعلن رغبته إتمام صفقة رحيل بيل بعد تصريحات زيدان الأخيرة.

جدير بالذكر أنّ سوق الانتقالات في الصين ينتهي في 31 يوليو مما يعني أنّ جيانجيسو لا يمتلك سوى 10 أيام فقط لحسم الصفقة.