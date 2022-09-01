الدوري السعودي يعود للخلف .. عقوبات منتظرة من كاس تتجاوز الـ100 مليون

المحكمة الرياضية الدولية تجهز خطاباتها للأندية السعودية

يبدو أن التحذير الذي صدر من قبل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين قبل انطلاق الميركاتو الصيفي المنقضي، سيتكرر في قادم أسواق الانتقالات، في ظل العقوبات المنتظرة من قبل المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، على عدد من الأندية.

ما هي قصة تحذير الاتحاد الدولي للاعبين؟

في مطلع يوليو الماضي، أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بيانًا رسميًا، ضم عدد من الدوريات، محذرًا اللاعبين من الانتقال لها.

Shahid

هذه الدوريات شهدت وجود الدوري السعودي، رفقة الدوري الصيني، الجزائري، الليبي، التركي ودوري الدرجة الثانية اليوناني.

واستند الاتحاد في تحذيره الخاص بالدوري السعودي على كثرة مشكلات الرواتب المتأخرة للاعبين في السنوات الأخيرة، وكثرة القضايا المقامة ضد الأندية السعودية أمام الجهات الرياضية الدولية.

ما هي قصة العقوبات التي ستتجاوز الـ100 مليون؟

الخبير القانوني المتخصص في تسوية النزاعات الرياضية أحمد الشيخي فجر مفاجأة صادمة للأندية السعودية حول العقوبات المنتظرة من كاس.

أوضح الشيخي أن المحكمة الدولية من المنتظر أن تصدر عدد من العقوبات تباعًا خلال الأسابيع المقبلة، مجموعها قد يتجاوز الـ100 مليون، ضد عدد من الأندية السعودية.

وأشار الخبير القانوني إلى أن هذه القرارات تم اتخاذها بالفعل من قبل عدد من المحكمين سواء منفردين أو من خلال هيئات تحكيمية ثلاثية.

لكن أكد الشيخي أن الأندية لم يتم إخطارها بعد بهذه العقوبات، مشيرًا إلى أن كاس سيخاطب الأندية المعنية خلال الأسابيع المقبلة إلا أنه لم يذكر أسماء هذه الأندية.

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