متى يعود الحكم المحلي بالدوري السعودي؟ - المسحل يجيب

رابطة دوري المحترفين أعلنت استمرار الاعتماد على الحكام الأجانب، فمتى يعود الحكم المحلي؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه سيتم وضع آلية لعودة الحكم المحلي لإدارة مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موضحًا أنه اقترب من التعاقد مع خبير أوروبي لرئاسة لجنة الحكام.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت خلال حفل تدشين الموسم الجديد 2019-2020 أنه سيستمر الاعتماد على نخبة من الحكام الأجانب لإدارة المباريات.

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وقال المسحل، خلال تصريحات صحفية: "لا شك أن هناك ثقة من الإخوان في اتحاد غرب آسيا وعلى مستوى الاتحاد الآسيوي بشكل عام في الحكم السعودي، وحكامنا لهم حضور ممتاز على هذا الصعيد".

وأضاف: "نحن الآن في طور الانتهاء من التوقيع مع رئيس لجنة حكام أجنبي وأحد الخبراء الدوليين في مجال التحكيم، وبعد أن يستلم مهمته كرئيسًا للجنة، سيضع سياسة واضحة للتحكيم وآلية دعم الحكم السعودي، والقرار النهائي للجنة في تحديد الموعد المناسب لعودة الحكم السعودي لإدارة مباريات الدوري".

يذكر أن الإنجليزي جايكوب كولين تم تكليفه من مجلس المسحل لرئاسة لجنة الحكام لفترة مؤقتة، لحين التعاقد مع أجنبي آخر.