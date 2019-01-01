الفيصل: هذا الموسم استثنائي ونتمنى منافسة على قدر الاهتمام والدعم

رئيس الهيئة: الدوري هذا عام يحمل اسم غالٍ علينا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن سعادته باستمرار إطلاق اسم ولي العهد محمد بن سلمان على مسابقة دوري المحترفين للعام الثاني على التوالي، مثنيًا على الدعم الكبير الذي تحظى به الأندية من خادم الحرمين وولي العهد.

وأقيمت اليوم الأحد، حفل تدشين الموسم الجديد من الدوري السعودي 2019-2020، في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد، ومسلي آل معمر؛ رئيس الرابطة، وعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بجانب عدد من ممثلي الأندية.

وقال الفيصل، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "أتقدم بالشكر الجزيل لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد على الدعم اللا محدود الذي نحظى به في قطاع الرياضة، استراتيجية دعم الأندية كُللت بتدشين الدوري، وأتوقع أن يكون الموسم استثنائيًا".

وأضاف: "الموسم الجديد يحمل اسم غالي علينا جميعًا وهو كأس الأمير محمد بن سلمان، وإن شاء الله تكون المنافسة على قدر الاهتمام والدعم الذي تلقته الأندية، ونتمنى أن يكون دوري مليء بالإثارة والحماس والمتابعة والتحدي بين الأندية".

رسميًا - نقل الدوري السعودي مجانًا وتطوير الفيديو واستمرار الحكام الأجانب

رئيس هيئة الرياضة تابع: "لا شك أنه مع وجود استراتيجية واضحة لمدة أربع سنوات مقبلة، هذا يمكن رؤساء الأندية من العمل بشكل مميز للمستقبل وبتوجهات واضحة وبثبات واستقرار لجميع الأندية، مما يزيد من مستوى اللاعبين والدوري، نتمنى أن ينعكس بشكل إيجابي على الدوري".

واختتم: "شرف لنا أن يحمل الدوري اسم سيدي ولي العهد، وهذا يرجع للدعم الخاص الذي حصل عليه الأندية ورابطة المحترفين، إن شاء الله نتمكن من أن نوفي ولي العهد دعمه بنقل القطاع الرياضي لما هو أفضل".

يذكر أن الموسم الجديد من المقرر أن ينطلق في 22 من أغسطس الجاري، بخوض مباراتين في اليوم الأول بين النصر وضمك، والأهلي والعدالة.