الدوري السعودي مراقب من مسؤول نزاهة

أربع جولات فقط على النهاية والمنافسة منحصرة بين الهلال والنصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

بدأت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في تطبيق نظام النزاهة، وفقًا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الاتحاد الدولي كان قد استحدث وحدة تسمى بوحدة النزاهة، والتي تهدف إلى مراقبة المباريات والتدقيق بها.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن لجنة الانضباط السعودية بدأت في التدقيق بمباريات الدوري من خلال تكليف مسؤول وحدة النزاهة بمراقبة المباريات.

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وقال أيمن الرفاعي؛ رئيس اللجنة، في تصريحاته للصحيفة: "الدوري السعودي نزيه وأنديتنا معروفة بنزاهتها، لكن وحدة النزاهة هي نظام اعتمده الاتحاد الدولي ونحن نعمل وفقًا للأنظمة والقوانين".

وأضاف: "اللجنة ستكون بالتدقيق في المباريات، إذا وجدت أن هناك مباراة تحتاج لأن نقف خلفها، فسنقوم بإرسال مسؤول النزاهة لحضور المباراة، والوقوف على جميع الإجراءات قبل المباراة وبعدها".

يذكر أن المنافسة على لقب الدوري انحصرت بين النصر، المتصدر برصيد 61 نقطة، والهلال صاحب المركز الثاني بـ60 نقطة.