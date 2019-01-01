تركي العمار على رأس 23 لاعبًا صاعدًا ينتظرون الفرصة في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ينطلق مساء غدٍ الخميس الموسم الجديد من دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وينتظر أكثر من لاعب شاب فرصة الظهور الأول في البطولة.

صحيفة الرياضية وعبر تقرير خاص أكدت تسجيل 23 لاعبًا شابًا في قوائم الأندية السعودية، وقد عمد 12 ناديًا لتصعيد اللاعبين الشباب للفريق الأول.

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وامتنعت 4 أندية عن تصعيد أي من لاعبيها الشباب وفضلت الاعتماد على اللاعب الجاهز وشرائه من الخارج، وهي أندية الأهلي والرائد وضمك وأبها.

وتصدر الهلال والشباب قائمة الأندية الأكثر تصعيدًا للشباب، إذ منح كل منهما الفرصة لـ4 لاعبين جدد، ومن ثم النصر والعدالة بـ3 لاعبين.

ويأتي على رأس المواهب المنتظرة في الدوري السعودي خلال الموسم الجديد تركي العمار لاعب الشباب ومنتخب السعودية للشباب المتوج بلقب كأس أمم آسيا للشباب مؤخرًا.

العمار لعب بطولة رائعة وفاز بجائزة اللاعب الأفضل وحاز كذلك جائزة أفضل لاعب آسيوي واعد.

وبين الأسماء الأخرى المنتظر رؤيتها في الملاعب السعودية ثنائي الشباب عبد الله الحمدان الذي سبق أن خاض تجربة احترافية في خيخون وحسان تمبكتي قائد الأخضر الشباب.

هناك كذلك نواف الغامدي حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودية للشباب في كأس العالم في بولندا، وفرج الغشيان لاعب النصر.