رسميًا .. تعيين سويسري مديرًا لدائرة الحكام السعودية

الدوري السعودي ينطلق من جديد في 4 أغسطس المقبل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسميًا اليوم الأربعاء، تعيين السويسري مانويل نافارو؛ مديرًا لدائرة الحكام.

تعيين نافارو جاء خلفًا للبريطالني جاكوب كولين، الذي تم تكليفه مديرًا لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR حتى نهاية عقده.

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وأوضح اتحاد الكرة أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا للاستعانة بأفضل الكفاءات في منظومة التحكيم، بجانب ما لدى نافارو من خبرات كبيرة.

يذكر أن مدير دائرة الحكام الجديد شغل من قبل منصب مدير دائرة الحكام ومدير تقنية VAR والتطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب عمله على تطوير الحكام والمحاضرين والإشراف على حكام كأسي العالم 2014 و2018.

وأدار نافارو 60 مباراة دولية منذ عام 2006 وحتى 2012، بخلاف 240 مباراة في الدوري السويسري.

وتستعد الأندية السعودية لاستكمال منافساتها بالموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.