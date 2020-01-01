الدوريات الأوروبية تدفع الاتحاد السعودي لاتخاذ قرار جديد بالموسم المقبل

قرار كان قد بدأ التمهيد له من الموسم الماضي

أخطر الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، أندية دوري المحترفين، بقرار جديد اضطراري، سيتم تطبيقه بداية من الموسم الجديد 2020-2021.

لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي كانت قد أكدت بالأمس أن الموسم الجديد سينطلق في 17 من أكتوبر المقبل، معلنة جدول مباريات الدور الأول بالكامل. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن اتحاد كرة القدم خاطب أندية دوري المحترفين لإخطارهم بصعوبة الاستعانة بالحكام الأجانب في الموسم المقبل، والأولوية ستكون لطواقم الحكام السعوديين.

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وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد ترك خيارًا أمام الأندية بالاستعانة بـ6 طواقم حكام أجانب على مدار الموسم، بشرط تحمل كل نادٍ لتكاليف الطاقم في كل مباراة من المباريات الستة، والتي تبلغ 185 ألف ريال.

مصادر "الرياضية" أشارت كذلك إلى أن قرار الاتحاد السعودي يأتي لضغط المباريات في الدوريات الأوروبية بالموسم الجديد، مما سيصعب من مهمة الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لمغادرة حكامه للقارة.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد بدأ الاعتماد بصورة أكبر من ذي قبل على الحكام المحليين في الموسم الماضي، بهدف تقليل النفاقات، وحمل الأندية تكاليف طلب الحكام الأجانب.

وكان الهلال قد توج بطلًا للموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل نهايته بجولتين، ليخطف الكأس الاستثنائية من جاره النصر.