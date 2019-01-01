الدوري السعودي - الحزم يحقق المفاجأة ويفوز على النصر بهدف نظيف

النصر يخسر من الحزم بهدف دون رد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

خسر فريق نادي النصر، من نظيره الحزم، بهدف دون رد، في الجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم كارلوس ستاندبيرج بالهدف الأول لفريق نادي الحزم، بالدقيقة 14 من زمن المباراة، بعد انفراد بحارس النصر، ليضعها في المرمى ببراعة.

وتصدى ماليك عسلة حارس الحزم، خلال الشوط الأول، للعديد من الفرص الخطرة، أبرزها للمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر.

وشهدت أحداث الشوط الثاني، محاولات من جانب لاعبي النصر، من أجل التعادل، ولكن الحزم دافع عن الهدف بقوة.

تصدى ماليك عسلة حارس مرمى الحزم، للعديد من الفرص، أخطرها في الدقيقة 84 عن طريق بيتروس.

ويتجمد رصيد النصر عند النقطة السابعة في المركز الثالث، بينما يرفع الحز رصيده للنقطة السادسة في المركز السابع.