قبل عودة النشاط .. لجنة المنشطات السعودية توقف لاعبين مشتبه بهما

آخر قرارات اللجنة كان ضد فهد المولد، فمن اللاحقون؟

لن تكون عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عادية، في ظل صدور تقرير من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قبل أيام قليلة من عودة اللاعبين، للتدرب في مقرات الأندية.

وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، أعلنت قبل أيام أن الفرق ستعود لتدريباتها بمقرات الأندية بدايةً من 21 من يونيو الجاري، على أن يكون بداية عودة المباريات بدايةً من 14 أغسطس المقبل. (طالع التفاصيل)

صحيفة "عكاظ" السعودية أكدت أنه أحد الأندية بدوري المحترفين، تلقى خطابًا من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، يفيد إيقاف اثنين من لاعبيه مؤقتًا، للاشتباه في وجود عينات إيجابية، على إثر استخدامهما مواد محظورة رياضيًا.

المزيد من الفرق

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي يلعب في فريق واحد، وسيخضعان للتحقيق وجلسة استماع لأقوالهما بعد عودة اللاعبين إلى التدريبات، على أن تشهد الأيام المقبلة إصدار عقوبتهما.

يذكر أن آخر قرارات اللجنة تم إصداره في مايو 2019 بإيقاف فهد المولد؛ مهاجم اتحاد جدة، لمدة عام كامل، وتم رفع الإيقاف عنه في مايو الماضي.