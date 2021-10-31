صراع العروش (10) | كورونادو "المُنقذ" والبقية حضور صوري

ماذا قدم رباعي الهلال والنصر والاتحاد في الجولة العاشرة من الدوري السعودي؟

على غرار صراع العروش في قارة ويستروس الشهيرة، يتنافس الثلاثي أندرسون تاليسكا وماتيوس بيريرا وإيجور كورونادو على عرش أفضل نجوم الدوري السعودي لموسم 2021-2022، وكل منهم لديه كل العوامل المساعدة للنجاح في النصر والهلال والاتحاد على الترتيب.

صراع الثلاثي بدأ قبل حتى أن يلعبوا دقيقة واحدة في الدوري السعودي، بدأ مع مجرد الإعلان عن التعاقد معهم، وكانت الحلقة الأولى في صراع المشاهدات لفيديوهات تقديم اللاعبين، ومن ثم انتقل الأمر ليُصبح داخل الملعب.

اليوم نأخذكم في الحلقة العاشرة من هذا الصراع للحديث عما قدمه الثلاثي في الجولة العاشرة، بجانب ضيفنا الليلة الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر، الذي شارك في هذه الجولة أساسيًا.

السطور التالية نستعرض خلالها أرقام الرباعي بالجولة، ومن كان الأفضل؟

ماذا قدم كورونادو هذا الأسبوع؟

البرازيلي شارك لمدة 80 دقيقة، في فوز فريقه أمام الحزم بهدف نظيف، على ملعب الأخير، قبل أن يخرج وينزل بدلًا منه فهد المولد.

كورونادو صنع هدف المباراة الوحيد، وخلق فرصة أخرى لزملائه، فيما سدد تسديدة واحدة، لم تكن بين القوائم الثلاث.

لمس البرازيلي الكرة 39 مرة، فيما مررها 19 مرة، منها 16 صحيحة بنسبة 84.2%، ومنها لمسة داخل منطقة جزاء الخصم.

فيما أرسل لاعب العميد 4 عرضيات، منها عرضية وحيدة سليمة، بينما نجح بنسبة 63.6% في المواجهات الثنائية.

من ناحية المراوغات، راوغ كورونادو 7 مراوغات، منها 6 ناجحة، وقُطعت منه الكرة 12 مرة، فيما قطعها هو 3 مرات.

ماذا قدم تاليسكا هذا الأسبوع؟

البرازيلي شارك لمدة 90 دقيقة كاملة في تعادل فريقه المُحبط أمام الفيحاء، بهدف لكل منهما، على ملعب الأخير، ليفقد نقطتين في مشواره.

تاليسكا خلق فرصة لزملائه في المباراة، لم تُترجم إلى هدف، فيما حاول التسجيل من خلال 4 تسديدات، لكن اثنين منهما فقط كانتا بين القوائم الثلاث، ولم تسكن الشباك.

لمس لاعب الوسط الكرة 55 مرة، ومررها 41 مرة، منها 35 صحيحة، بنسبة دقة 85.4%، ومنها 3 لمسات داخل منطقة جزاء الفيحاء.

فيما أرسل عرضية واحدة، لم تكن دقيقة، ونجح بنسبة 41.7% في المواجهات الثنائية، وبنسبة 50% في الالتحامات الهوائية.

من ناحية المراوغات، راوغ تاليسكا 3 مرات، نجح في جميعها، بينما قطع الكرة من الخصم مرتين، وقُطعت منه 13 مرة.

ماذا قدم أبو بكر هذا الأسبوع؟

الكاميروني شارك أساسيًا في مباراة الفيحاء، لمدة 83 دقيقة، قبل أن يخرج وينزل منصور الشمراني بدلًا منه، لكنه لم يقدم المنتظر منه.

أبو بكر لم يسجل أو يصنع أو يخلق أي فرص لزملائه، فيما سدد تسديدة واحدة، لم تكن بين القوائم الثلاث.

لمس أبو بكرة الكرة 31 مرة، ومررها 24 مرة، منها 17 صحيحة، بنسبة دقة 70.8%، فيما لم يلمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم سوى مرتين فقط.

في المواجهات الثنائية، نجح مهاجم العالمي بنسبة 57.1%، وبنسبة 50% في الالتحامات الهوائية.

راوغ فينسنت لاعبي الخصم ثلاث مرات، نجح في المرور بجميعها، بينما قُطعت منه الكرة 9 مرات، وقطعها هو مرة واحدة.

ماذا قدم بيريرا هذا الأسبوع؟

البرازيلي لاعب الهلال شارك أساسيًا في تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل منهما..

لم يسجل بيريرا أو يصنع، لكنه خلق فرصتين لزملائه، لم يتم استغلالهما لهز الشباك، بينما تسديدة واحدة، لم تكن بين القوائم الثلاث.

لمس اللاعب الكرة 64 مرة، ومررها 44 مرة، منها 37 صحيحة بنسبة 84.1%، بينما لمسها داخل منطقة جزاء الخصم خمس مرات.

أرسل ماتيوس 6 عرضيات، لم تكن أي منها صحيحة، بينما نجح بنسبة 64.3% في المواجهات الثنائية، وبنسبة 100% في الالتحامات الهوائية.

من ناحية المراوغات، راوغ بيريرا مرتين، نجح في المرور بواحدة منها فقط، بينما قُطعت منه الكرة 17 مرة، وقطعها هو مرتين.

كورونادو "المُنقذ" والبقية حضور صوري

تُظهر الأرقام أعلاه أن كورونادو الأكثر تأثيرًا بالجولة العاشرة، إذ صنع هدف فوز الاتحاد بالجولة، بجانب خلقه فرصة هدف أخرى.

ربما صناعة الهدف هي النقطة المضيئة الوحيدة للبرازيلي في الجولة، لكنها الأكثر تأثيرًا، فقد منح فريقه ثلاث نقاط غالية.

أما البقية فلم يصنعوا لقطة مؤثرة، بجانب تراجع أرقامهم بشكل ملحوظ، فلم يكن لأي منهم بصمة واضحة في الجولة.

وبالحديث عن أبو بكر الذي حصل على فرصة أساسيًا في هذه المباراة، لم يقدم المنتظر منه لهجوم العالمي، وأثبت أنه لا يمكن أن يكون البديل المناسب للمهاجم الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله، فقط يحتاج الأخير استعادة بريقه والابتعاد عن المشكلات.

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