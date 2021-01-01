تقارير: سودوميكا في طريقه للسعودية بعد تلقيه "عرضًا لا يرفض"

مدرب الشباب السابق يقترب من العودة للدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية تركية أن المدرب الروماني ماريوس سودوميكا بات قريبًا من العودة للعمل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

صاحب الـ49 عامًا يتولى مهمة تدريب فريق غازي عنتاب التركي ويُحقق معه نتائج جيدة جدًا، إذ يتواجد معه حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الصدارة.

المصادر الإعلامية التركية أكدت أن سودوميكا في طريقه لفسخ عقده مع ناديه بعدما رفضت الإدارة طلبه تجديد العقد بما يتضمن تحسين المزايا المالية.

المزيد من الفرق

وأضافت أن المدرب في طريقه للعودة للعمل في الدوري السعودي بعدما تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا لا يُرفض من هناك، وهو ما أكده المدرب خلال تصريحات متلفزة.

مصدر خاص لجول النسخة العربية أوضح لنا أن العرض السعودي قادم من الشباب، مشيرًا إلى أنه يتضمن عقدًا يمتد لعامين ونصف مقابل حصوله على 2.8 مليون يورو سنويًا.