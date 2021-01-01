فيتوريا على رأسهم .. منع ثلاثة مدربين من العمل بالدوري السعودي

الاتحاد السعودي لكرة القدم وضع ضوابطه

أكد الصحفي السعودي تركي الغامدي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، قرر منع ثلاثة مدربين من العمل في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الجاري نهائيًا.

اتحاد القدم السعودي يعمل خلال الفترة الحالية على تنظيم العمل في دوري المحترفين، إذ بدأ الأمر بمنع أي لاعب من اللعب في المملكة نهائيًا ممن رفضوا تخفيض رواتبهم خلال أزمة كورونا، والآن منع عمل مدرب واحد مع ناديين في الموسم نفسه.

اقرأ أيضًا | الاتحاد والنصر يسجلان حضورهما .. أكثر اللاعبين حصولًا على البطاقات بالدوري السعودي في 2020

المزيد من الفرق

الغامدي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب ما وصلني من اتحاد القدم.. فيتوريا وبن زكري وبيدرو كاشينيا ممنوعين من تدريب اي فريق سعودي هذا الموسم.. وفقًا للائحة الخاصة بآلية تنظيم عمل المدربين التي تمنع المدرب من تدريب ناديين سعوديين في موسم واحد".

البرتغالي روي فيتوريا كان قد أقيل من تدريب النصر خلال الفترة الماضية، على إثر تراجع الأداء والنتائج، وتم تعيين آلان هورفارت؛ مدرب فريق درجة الشباب بالنادي، بدلًا منه.

أما الجزائري نور الدين بن زكري فأقاله ضمك أمس الإثنين، بعدما انتقد لاعبي الفريق علنًا، مطالبًا إدارة النادي بالتعاقد مع صفقات مميزة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأخيرًا البرتغالي بيدرو كاشينيا فأقاله الشباب منذ قليل، على إثر وداع كأس محمد السادس للأندية الأبطال أمس الإثنين، بالهزيمة أمام اتحاد جدة بثنائية مقابل هدف وحيد، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 2-2، في نصف النهائي.