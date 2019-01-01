الوحدة يستعد للنصر بالخسارة وديًا أمام الاتحاد السكندري

المباراة أقيمت في السعودية

خسر الوحدة السعودي وديًا أمام الاتحاد السكندري المصري بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة القادمة من الموسم.

وافتتح الضيف القادم من الإسكندرية التسجيل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع التسجيل بواسطة عبد الرزاق سيسيه عند الدقيقة الـ20، لكن ماركوس جاليرمي عادل النتيجة للوحدة بعد 8 دقائق، قبل أن يخطف أحمد راشد هدف الفوز للاتحاد عند الدقيقة الـ65.

تعديل موعد مباراة المحرق والاتحاد في كأس محمد السادس بسبب خليجي 24

ويستعد الوحدة لمواجهة النصر الأحد القادم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، ذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي المقرة من فيفا والتي شهدت انتصار المنتخب السعودي على أوزباكستان في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

فيما يستعد الاتحاد السكندري لمواجهة المحرق البحريني في إياب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال ، والتي تقرر إقامتها الأحد القادم بدلًا من الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري بسبب مشاركة البحرين في خليجي 24.

وكان لقاء الذهاب قد أقيم في مصر يوم 3 نوفمبر الماضي وانتهى لصالح الاتحاد بهدفين دون رد.