3 فئات مسموحة .. وزارة الرياضة تُحدد شروط دخول الجماهير في الدوري السعودي

الجماهير ستبدأ دخول الملاعب من جديد بعد عيد الفطر

حددت وزارة الرياضة السعودية شروط دخول الجماهير للملاعب خلال مباريات الدوري السعودي، وقد سمحت لثلاث فئات بالتواجد في الملاعب السعودية فيما منعت من هم دون 18 عامًا.

كانت الوزارة قد أعلنت في مارس الماضي السماح للجماهير بحضور مباريات الدوري السعودي بدءًا من 17 مايو الجاري، وقد تواجد الجمهور بشكل استثنائي في مباراة السعودية ضد فلسطين الأخيرة على ملعب مرسول بارك ضمن تصفيات آسيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة أبلغت رابطة دوري المحترفين السعودي وممثلي الأندية السعودية واتحاد كرة القدم أنها ستتولى تجهيز الملاعب التي ستستضيف مباريات الجولات الثلاثة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وعددها 24 مباراة، طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

وضمن تلك الإجراءات وضع ملصقات على الكراسي الممنوع الجلوس عليها للحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة بين الجماهير، وكذلك توفير المعقمات في جميع أرجاء الملعب.

وأكدت الوزارة أن الأندية ستكون المسؤولة تمامًا عن تنفيذ بروتوكول دخول الجماهير والالتزام بالنسبة المحددة لكل ملعب وهي 40% من سعته الجماهيرية، علمًا أن عملية دخول الجماهير ستخضع لرقابة مشددة من الوزارة والرابطة للتأكد من عدم تجاوز العدد المحدد والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأخيرًا حددت وزارة الرياضة السعودية 3 فئات من الجماهير سيُسمح لها بالدخول، وهي:

المحصن بجرعتين من لقاح كورونا

متلقي الجرعة الأولى ومضى عليها 14 يومًا "محصن جرعة أولى"

المحصن المتعافي

وقد منعت الوزارة دخول أي شخص دون 18 عامًا من دخول الملاعب.

يُشار أخيرًا إلى أن العديد من الأندية السعودية تُفكر جديًا في طرح تذاكر المباريات لجمهورها بالمجان، مع الالتزام بالعدد المسموح له بالدخول.