علي مبخوت يُنافس ثنائي الدوري السعودي وكاثورلا على الأفضل في آسيا

الجائزة ستُمنح بأصوات الجماهير

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسعة لاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر فبراير الماضي، وقد دعا الجماهير للتصويت للاعبهم المفضل للفوز بالجائزة.

وضمت القائمة النجم الإماراتي علي مبخوت مهاجم الجزيرة بجانب سانتي كاثورلا نجم السد القطري وثنائي الدوري السعودي، بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال وإيفر بانيجا نجم وسط الشباب، بجانب الفلسطيني خلدون الحلمان نجم شباب الخليل.

اقرأ أيضًا | 10 منتقمون .. النصر يرفع راية الثأر في الدوري السعودي

وحجز محمد جاسم مرهون لاعب الرفاع الغربي البحريني مكانًا لنفسه في قائمة الأفضل في غرب آسيا خلال فبراير المنقضي، وكذلك علاد الدين دالي لاعب العربي الكويتي ومحمد مرمور نجم تشرين السوري وأخيرًا حمادي أحمد مهاجم القوة الجوية العراقي.

وأوضح الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي أن اختيار هذه الأسماء جاء بناءً على عدة عوامل أبرزها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت، بجانب نتائج فريقه وترتيبه في البطولات التي يُشارك بها.

ووصف الاتحاد الآسيوي مبخوت بأنه علامة فارقة في فريقه الجزيرة، مستعرضًا أرقامه خلال فبراير والتي تمثلت في إحرازه 9 أهداف بينها هاتريك، مما ساعد فريقه على تصدر دوري الخليج العربي الإماراتي، وعزز رصيده من الأهداف إلى 17 هذا الموسم و163 هدفًا في تاريخ الدوري وهو ما يُبقيه على بُعد هدفين فقط من لقب الهداف التاريخي الذي يمتلكه فهد خميس حاليًا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أخيرًا أن باب التصويت سيُغلق عند التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية من مساء السبت القادم، يُمكنكم التصويت من هنا.