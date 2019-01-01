الدوري السعودي - الوحدة يخطف نقطة من الباطن وفوزاً صعبًا للفيحاء

أحرز هدف الباطن اللاعب زياد العونلي في الدقيقة 80 ليحرز عصام الجبالي، لاعب الوحدة هدف التعادل في الدقيقة 90

فيسبوك تويتر ماجد جزر

خطف نادي الوحدة نقطة صعبة أمام نادي الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ21 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بنتيجة هدف لكل فريق.

أحرز هدف الباطن اللاعب زياد العونلي في الدقيقة 80 ليحرز عصام الجبالي، لاعب الوحدة هدف التعادل في الدقيقة 90.

النتيجة رفعت رصيد الباطن إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما بلغ الوحدة النقطة الـ35 وظل في المركز السادس.

هذا ويواجه الباطن في الجولة المقبلة نظيره الفتح يوم السبت 9 مارس لحساب الجولة 23، فيما يحل الوحدة ضيفاً على الهلال في ذات الجولة يوم الجمعة 8 مارس.

#الفيحاء يحقق الانتصار الخامس هذا الموسم وذلك بعد فوزه على #الحزم بهدف دون رد. pic.twitter.com/FgCv5WtI6I — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 2, 2019

وفي نفس الجولة، تفوق نادي الفيحاء على حساب الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

وساهم هذا الفوز في تعزيز مركز الفيحاء ليصبح في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة، وتوقف رصيد الحزم عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

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يُذكر أن نادي الفيحاء تنتظره مواجهة قوية جداً في الجولة المقبلة أمام نادي الاتحاد، الطامح في الفوز من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط.