الوحدة يكشف السبب الحقيقي لإقالة سيتانوفيتش

المشرف العام على الكرة في نادي الوحدة السعودي يتحدث عن أسباب إقالة المدرب سيتانوفيتش

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف توفيق تونسي المشرف عل فريق الوحدة لكرة القدم السبب الحقيقي خلف إقالة المدرب ماريو سيتانوفيتش بعد 3 جولات فقط من انطلاق الدوري السعودي، خسر منهم 2 وفاز في الأخيرة على الأهلي.

وقال تونسي أن الانفصال عن سيتانوفيتش لم يكن لسوء المدرب بل لاختلاف أهدافه مع أهداف النادي التي حددتها الإدارة قبل انطلاق الموسم الجديد.

الحائلي يُذيب الخلاف بين سييرا والبيشي

مضيفًا لصحيفة الاقتصادية "كان هناك اختلاف مع ماريو حول التوجهات والأهداف خصوصًا بعد خسارة مباراتين، وخلال فترة التوقف تمت مناقشته واختلفت الأهداف بينه وبين إدارة النادي عما كان عليه سابقًا، والفريق معد إعدادًا جيدًا، واستقطب 17 لاعبًا جديدًا، ولذا كان هناك قرار استراتيجي تمثل في إقالته ليس لسوئه بل بسبب اختلاف الأهداف".

"كنا نبحث عن فريق يثق بنفسه وقدرته على المنافسة، ويحترم كل منافسيه، هذا ما كنا نعمل عليه منذ المعسكر الإعدادي، أن نصنع فريقًا قويًا، وبعد الخسارتين تغيرت أهداف ماريو بأن يكون هذا الموسم من أجل الانسجام، وفي المقبل يشاهده الجميع بشكل مختلف".

تابع "ماريو هو من أعد الفريق بشكل جيد بدنيًا وتكتيكيًا، والفوز على الأهلي يسجل له، وجاء كارينيو ليكمل العمل، ويحسب له الفوز على الفيحاء".

وعن التعاقد مع كارينيو، قال تونسي "عندما تقيل مدربًا أثناء الموسم لا بد أن تجلب آخرًأ يعرف الدوري جيدًا، وكارينيو درب النصر والشباب، وحقق نجاحات ولديه شخصية وهذا من القرارات الاستراتيجية التطويرية وليس من القرارات التصحيحية، وكونك لا توفق مع مدرب هذا شيء طبيعي، ومدربنا السابق فائز على الأهلي وقلنا له شكرًا وهو ما يعني أن الوحدة يعمل بطريقة استراتيجية".

يُذكر أن الوحدة أعلن التعاقد مع دانيال كارينيو عقب إقالة سيتانوفيتش.