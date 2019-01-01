عكازات طبية لكنو بأوامر الطبيب الإسباني

قرر الطبيب الإسباني المتابع لحالة محمد كنو نجم وسط الهلال جعل اللاعب يتحرك بعكازات طبية لفترة من الوقت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدأ محمد كنو نجم وسط الهلال استخدام عُكازات طبية خلال تحركه بناءً على توصية من الطبيب الإسباني الذي فحصه مؤخرًا.

وكان صاحب الـ25 عامًا قد توجه الأسبوع الماضي لإسبانيا للخضوع لعدة فحوصات في أحد المراكز المتخصصة هناك، حرصًا من الهلال على سرعة تعافيه من إصابته في الحوض.

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وقد أظهرت الفحوصات الطبية حاجته للعلاج والتأهيل لفترة تصل إلى 6 أسابيع مما يعني غيابه عن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري وكذلك المباراة النهائية حال تأهل الهلال بجانب عدد من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان.

وأفادت المصادر الصحفية أن الطبيب الإسباني طلب من كنو استخدام العكازات لمدة أسبوعين، ذلك ضمن برنامجه العلاجي تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية بعد 6 أسابيع.