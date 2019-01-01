لوتشيسكو يقود تدريب الهلال بتواجد 8 لاعبين فقط

ما السبب وراء هذا الأمر الغريب؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أجرى الهلال السعودي تدريبه اليوم الأحد بقيادة مدربه رازفان لوتشيسكو بتواجد 8 لاعبين فقط جُلهم من الأجانب.

واقتصر تدريب الفريق الناشط في الدوري السعودي للمحترفين على تواجد الفرنسي بافيتيمبي جوميس والإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين والكوري الجنوبي جانج هيون سو والكولومبي جوستافو كويلار، بجانب حارسي المرمى السعوديين نواف الغامدي ويزن جاري.

رازفان لوتشيسكو يحصل على هدية قيمة من أحد مشجعي الهلال

ويعود السبب لهذا الأمر لمنح المدرب الروماني اللاعبين المحليين إجازة من تدريبات اليوم، مستثنيًا السداسي الأجنبي من تلك العطلة.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًا وفنيًا في مقر النادي بقيادة المدرب لوتشيسكو.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت القادم، وبعدها سيستقبل اتحاد جدة في المباراة الكبيرة والمهمة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.