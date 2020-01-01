أخبار سعيدة في مران النصر قبل مواجهة العدالة في كأس الملك

النصر سيلعب مع العدالة في ربع نهائي كأس الملك

واصل النصر تدريباته أمس الثلاثاء استعدادًا لمواجهة العدالة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم، ذلك بعدما تعادل الجمعة الماضي مع الاتحاد في الدوري السعودي.

وحمل المران أخبارًا سعيدة للمدرب روي فيتوريا تمثلت في شفاء الثنائي وليد عبد الله وعبد الرحمن العبيد تمامًا وجاهزيتهما لخوض مباراة كأس الملك يوم الجمعة.

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وقاد المدرب البرتغالي مران الثلاثاء بعدما غاب عن تدريبات الإثنين بتوصية طبية بعد تعرض رأسه لجرح قطعي احتاج 6 غرز إثر ارتطامه بزجاج سيارة كانت تقله في الثمامة مع لاعب الوسط عبد العزيز الجبرين.

وخضع الظهير عبد الرحمن العبيد وحارس المرمى وليد عبد الله لاختبارات طبية وفنية قبل بداية المران اجتازاها بنجاح ليُصبحا جاهزين لمواجهة العدالة.

وركز فيتوريا خلال التدريبات على رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق بعض الأفكار الفنية واختتمها بمناورة شهدت تواجد الثنائي براد جونز ومايكون بيريرا، إذ سيعود اللاعبان للمشاركة في المباريات بعد غيابهما عن موقعة الاتحاد بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

يُشار لأن النصر يتصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مع الهلال برصيد 30 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للأخير سيخوضها أمام الفيصلي في الـ20 من يناير الجاري، وسيختتم العالمي مشواره في مرحلة الذهاب من الدوري بمواجهة الاتفاق، وسيُقام اللقاء في الـ24 من يناير الجاري.