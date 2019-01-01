الاتحاد السعودي يدرس تأجيل الأسبوعين القادمين في دوري المحترفين

قد يتم اتخاذ القرار خلال الساعات القليلة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة الجزيرة السعودية أن اتحاد كرة القدم السعودي يدرس تغيير مواعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة أن مصادر خاصة كشفت لها أن الاتحاد يدرس تأجيل الجولتين القادمتين من البطولة، واستبدالهما بمباريات نصف نهائي كأس الملك.

وكان من المفترض أن ينطلق الأسبوع الـ27 من الدوري السعودي يوم 11 إبريل القادم، فيما ستُلعب مباريات الجولة الـ28 بدءً من 18 إبريل الجاري.

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التعديل الجديد في حال إقراره سينقل مباريات الجولة الـ27 لتُلعب يوم 17 إبريل المقبل ومباريات الأسبوع الـ28 لتُقام يوم الأول من مايو القادم، على أن تُلعب مباريات الكأس يومي 11 و12 من إبريل الجاري.

يُذكر أن النصر يتصدر حاليًا جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة واحدة عن الهلال، وقد انتزع العالمي الصدارة بفضل انتصاره في ديربي الرياض المثير خلال مارس الماضي 3-2.