تحديد موعد انطلاق الدوري الثاني من الدوري السعودي

الدوري يعود لاستئناف مباريات بعد نهاية كأس الخليج

استقرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، على موعد انطلاق الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الدور الأول من المسابقة من المقرر أن ينتهي في 25 من يناير المقبل، بعدما كان قد انطلق في شهر أغسطس الماضي.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" فإن الدور الثاني سينطلق في 30 من يناير المقبل، حيث تنتظر لجنة المسابقات قرعة نسخة عام 2021 من دوري أبطال آسيا، حتى تعلن عن الموعد النهائي للانطلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة المسابقات ستعقد اجتماعًا مع الأندية المشاركة في البطولة الآسيوية؛ الهلال والنصر والتعاون والأهلي، في نهاية الأسبوع المقبل، للتنسيق على جدولة مواعيد مبارياتها في الدور الثاني.

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قرعة دوري الأبطال من المقرر أن تنعقد صباح غدٍ الثلاثاء، في مدينة كوالامبور الماليزية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الرياض.

الهلال كان قد حصد لقب نسخة 2019 من البطولة القارية بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن الهلال والنصر والأهلي يقتسمون حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة لكل منهما، وإن كان للزعيم له مباراة مؤجلة ويتفوق على العالمي والراقي بفارق الأهداف.

يذكر أن الدوري السعودي يعود لاستئناف مبارياته في 12 من الشهر الجاري، بعدما انتهى المنتخب الوطني منافساته بخليجي 24 بخسارة النهائي أمام البحرين بهدف وحيد.