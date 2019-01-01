متعب المفرج: الهلال رفض عودتي للتعاون، ولهذا اخترت الشباب

المدافع الواعد يتحدث عن مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال متعب المفرج مدافع الشباب الجديد أن الهلال رفض عودته للتعاون على سبيل الإعارة.

وكان المدافع الواعد قد تألق بقوة خلال الموسم الماضي الذي لعبه معارًا للتعاون، وقد تُوج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين واحتل المركز الثالث في الدوري السعودي.

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وقد أعاده الهلال لصفوفه ثم جدد عقده حتى صيف 2024 ومن ثم أعاره للشباب، رغم طلب التعاون استعادته.

المفرج تحدث خلال برنامج الدوري مع وليد قائلًا عن أسرار انتقاله "عدت للهلال مع نهاية الموسم الماضي، لكني لاحظت أن المدرب يُركز على مجموعة محددة من المدافعين في فترة الإعداد، حتى أنني لم ألعب أي مباراة ودية، لذا فضلت الرحيل بالإعارة بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام".

أضاف "التعاون طلب عودتي لكن الهلال رفض الأمر، هو قرار النادي وأحترمه تمامًا. وصلتني عديد العروض لكني فضلت الشباب لأنه فريق كبير وسيُنافس على البطولات المحلية والبطولة العربية هذا الموسم. الفريق قوي وجيد جدًا هذا الموسم ونستطيع المنافسة على كل شيء".

وأتم مدافع الهلال حديثه بتوجيه الشكر لجميع جماهير الزعيم لوقوفهم معه ومساندتهم إياه دومًا.