الدوري السعودي| النصر يسعى لزيادة دخله بصفقة رعاية جديدة

نادي النصر السعودي يبرم صفقة رعاية جديدة لزيادة أرباحه المادية

فيسبوك تويتر محمد عماد

تستعد إدارة نادي النصر السعودي برئاسة سعود السويلم من توقيع شراكة استراتيجية مع إحدى الشركات الكبرى، وذلك لزيادة أرباح النادي بجوار المداخيل التي يحصل عليها النادي من شركة طيران الاتحاد أحد رعاة الفريق.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن الصفقة سيتم الإعلان عنها يوم الخميس المقبل، وذلك عقب مواجهة الفريق لنظيره الشباب في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان سعود السويلم رئيس العالمي قد وقع على عقد في شهر أغسطس الماضي لرعاية النادي لمدة أربعة أعوام مع شركة طيران الاتحاد التابعة لإمارة أبو ظبي الإماراتية.

يذكر أن فريق النصر يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، خلف فريق الهلال المتصدر برصيد 52 نقطة.