المريسل يكشف عن صدمة تخص مفاوضات النصر مع لوكاس مورا
نجح النصر في التعاقد مع أندرسون تاليسكا بعد صراع من الهلال، ويتحدث الإعلام حاليًا عن معركة أخرى بين الناديين في سوق الانتقالات الصيفي خاصة بنجم توتنهام لوكاس مورا.
الهلال كان قد قاب قوسين أو أدنى من ضم تاليسكا لكن إدارة مسلي آل معمر تدخلت في اللحظات الأخيرة وخطفت اللاعب، ويسعى الزعيم لضم الجناح البرازيلي لدعم خياراته الهجومية للموسم الجديد، ولا يواجه منافسة من جاره فقط بل كذلك من الدحيل القطري .
الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل نسف كل هذا الحديث بالكشف عن مفاجأة مدوية تخص مفاوضات النصر مع مورا، وهي نفيه لكل تلك الأخبار وتأكيده على عدم وجود أي نية لدى النادي في التعاقد مع صاحب الـ28 عامًا.
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المريسل كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "زادت التأكيدات بنسبة 100%، أن النصر لا يرغب باللاعب لوكاس مورا".
وأشار الصحفي الشهير إلى أن إقحام اسم النصر في تلك الصفقة حدث من الإعلام الهلالي في محاولة منه لرد الدين بعد خطف العالمي لصفقة تاليسكا.
يُذكر أن مورا ارتدى قميص توتنهام في يناير 2018 قادمًا من باريس سان جيرمان، وقد لعب خلال الموسم المنقضي 30 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4.