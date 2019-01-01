مدير الكرة بالحزم يتهم بيتروس بالاعتداء عليه

خسر النصر أمام الحزم في رابع جولات الدوري السعودي، ويبدو أن بيتروس كان غاضبًا للغاية بعد اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اتهم زهير الروضان مدير الكرة بنادي الحزم البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر بالاعتداء عليه عقب نهاية مباراة الطرفين في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وكان الحزم قد فاجأ الجميع وهزم حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان بهدف دون رد بعد سقوطه في الجولة السابقة أمام الاتفاق بنتيجة 6-0.

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وشرح الروضان لصحيفة الاقتصادية الحادثة بالتفصيل، بقوله "بيتروس كان يتحدث مع الحارس الجزائري مالك عسله والمغربي إدريس فتوحي، حاولت إنهاء الأمر قبل الذهاب إلى غرفة الملابس، لكنه مد يده على مرأى ومسمع الحكم الرابع".

"سألت الحكم الرابع لماذا لم يتخذ الإجراء اللازم تجاهه، فرد علي بأن ضربته لم تكن قوية. لا أفهم ما يقصده بقوية أم ضعيفة؟".

وأشاد المسؤول البارز بأداء الحزم خلال المباراة مشيرًا لعمل الإدارة والجهاز الفني خلال الأيام السابقة على إعداد اللاعبين نفسيًا وذهنيًا للقاء وتخليصهم من الآثار السلبية للخسارة المذلة أمام الاتفاق.