لجنة الحكام السعودية تدرس مقاضاة رئيسها السابق بسبب النصر

الجدل التحكيمي واسع في الدوري السعودي بالموسم الجاري

تزداد الانتقادات للقرارات التحكيمية يومًا تلو الآخر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، فغالبًا لا تمر مباراة وإلا تشهد اعتراضات واسعة على قرارات الحكم، خاصةً إذا كان حكمًا محليًا.

لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي للمحترفين قررت بالموسم الجاري الاعتماد بشكل كامل على الحكام المحليين، باستثناء ست مباريات فقط لكل فريق طوال الموسم، يطلب بها الاستعانة بأجانب، على نفقته الخاصة.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن لجنة الحكام ناقضت في اجتماعها أمس السبت، رفع شكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد عمر المهنا؛ رئيس اللجنة الأسبق، بسبب رأيه في أحد القرارات التحكيمية خلال مواجهة النصر والفيصلي.

المباراة شهدت إلغاء هدف لصالح العالمي، سجله المدافع مايكون بيريرا برأسية، إلا أنه تم إلغائه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي التسلل.

المهنا أكد على مسؤوليته الخاصة أن خط تقنية الفيديو في هذه المباراة لم يكن صحيحًا، مؤكدًا صحة الهدف.

ورأت لجنة الحكام أن رأي المهنا تسبب في تجييش الشارع الرياضي، وازدياد الاحتقان تجاه الحكام، لذلك تدرس شكواه.

المباراة كانت قد انتهت بفوز العالمي بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ11.

ويتحل العالمي المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما يأتي العنابي في المركز الـ11 بـ13 نقطة.