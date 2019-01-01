مدرب المغرب رفض عودة أمرابط مبكرًا للنصر

اللاعب استمر حتى نهاية المعسكر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر صحفية أن وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمغرب رفض طلبًا من نور الدين أمرابط بمغادرة معسكر المنتخب والعودة مبكرًا لناديه النصر السعودي.

أمرابط استدعي لتجمع أسود الأطلس الأول تحت قيادة المدرب البوسني، وقد لعب يوم الجمعة الماضي 62 دقيقة خلال المباراة الودية أمام بوركينا فاسو والمنتهية بالتعادل 1-1.

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لاعب النصر كان قد طلب من خليلوزيتش يوم الأحد الماضي مغادرة المعسكر والعودة لناديه الذي يستعد لمواجهتين من العيار الثقيل في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، لكن طلبه هذا قوبل بالرفض من المدير الفني للمغرب.

ولعب منتخب أسود الأطلس مباراة ودية أخرى أمام النيجر يوم أمس الثلاثاء، وقد شارك أمرابط في الشوط الثاني قادمًا من دكة البدلاء، وانتهى اللقاء بانتصار المغرب بهدف دون رد أحرزه وليد الكرتي.

وأوضحت المصادر المتابعة أن أمرابط صاحب الـ32 عامًا كان يرغب بالحصول على راحة كافية قبل مواجهة الشباب في الدوري السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا خلال 4 أيام مع النصر.