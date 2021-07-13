بشرى تحكيمية ومصير كأس العرب .. نتائج اجتماع الاتحاد السعودي

الوضع سيكون مختلفًا في الموسم المقبل بشأن الحكام

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة ياسر المسحل، لاتخاذ بعض القرارات الخاصة بالفترة المقبلة، والتي جاءت إحداها مبشرة لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أولى القرارات كان الموافقة على مشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس العرب 2021 بالصف الأول، بناءً على تقرير الجهاز الفني للأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد.

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الأخضر السعودي يقع في المجموعة الثالثة بكأس العرب، رفقة منتخبات المغرب، الأردن وفلسطين، ومن المقرر أن تنطلق المنافسات في أواخر نوفمبر المقبل.

ويعود كأس العرب للأضواء من جديد بعد غياب لسنوات، لكن في زيه الجديد، إذ أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعترف به كبطولة رسمية.

أما ثاني القرارات فكان السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل 2021-2022 دون تحديد سقف لكل نادٍ، مع استمرار العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي والمبلغة للأندية في حينه بأن يصل الطلب مع إكمال كافة الإجراءات الإدارية قبل 16 يومًا من إقامة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة.

ورغم هذا القرار إلا أن الاتحاد أكد على استمرار العمل من أجل دعم الحكم المحلي وتهيئة كافة الظروف التي من شأنها الإسهام في تطويره ورفع مستواه الفني، مشيدًا بالمستويات التي قدمها الحكم السعودي في الموسم الماضي وعودته لإدارة المباريات بعد توقف دام لأكثر من موسم.

كما أثنى المجلس على المستويات المميزة للحكام السعوديين في المنافسات القارية وثقة الاتحاد الآسيوي للعبة بالأطقم السعودية والتي عادت بثبات للتمثيل الخارجي من خلال خطط العمل والتدريب المستمر التي وضعتها لجنة الحكام.

جدير بالذكر أن الموسم الماضي شهد الكثير من الشكاوى والاعتراضات على القرارات التحكيمية، في ظل تحديد الاعتماد الطواقم الأجنبية على عدد معين من المباريات، ووقع الحكام السعوديين في بعض الأخطاء، التي اعتبرتها معظم الأندية فجة.