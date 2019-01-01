الدوري السعودي – القادسية يقسو على أحد والتعادل يحسم مباراة الفيصلي والفتح

القادسية يحقق الفوز الأول له منذ سبع مباريات

فيسبوك تويتر بلال محمد

استمرت معاناة أحد في الدوري السعودي للمحترفين، بعد خسارته اليوم من القادسية، وتعادل الفيصلي والفتح ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري.

المباراة الأولى انتهت بفوز القادسية بأربعة أهداف مقابل هدفين، أحد افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة عن طريق موسى مازو، وفي الدقيقة 28 تمكن بيسمارك فيريرا من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وسجل فيريرا الهدف الثاني الشخصي له ولمصلحة فريقه في الدقيقة 49، وسريعاً وفي اقل من دقيقة سجل هارون كمارا الهدف الثالث، وأطلق ريس ويليماس رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي أحد بالهدف الرابع في الدقيقة 51، وقلص صقر عطيف النتيجة للضيوف بهدف ثان في الدقيقة 70.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد القادسية إلى النقطة 27 في المركز الحادي عشر، وبفارق أربع نقاط عن الرائد صاحب المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أحد عند النقطة الـ 15 في المركز الأخير.

🔴القادسية يهزم أحد برباعية مقابل هدفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

(@SPL :📸) pic.twitter.com/M6JXpkZSrG — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

وفي المباراة الثانية تعادل الفيصلي مع الفتح بهدف لكل منهما، عن طريق لويس جوستافو في الدقيقة 42 للفيصلي، ومن قبله على الزقعان للفتح في الدقيقة 38.

ووصل الفيصلي إلى النقطة 37 في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري، بينما ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 34 في المركز الثامن.