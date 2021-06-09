خاص | باستوس: على السعوديين التركيز للاحتراف .. وجيترسون: لو كنت أعلم هذا لمَ جئت للعين!

ثنائي العين يتحدث عن تجربته في الدوري السعودي..

يرى الأنجولي باستوس؛ محترف نادي العين السعودي، أن اللاعبين السعوديين مميزون، لكن ينقصهم التركيز في بعض الجوانب كي يتمكنوا من الاحتراف بأوروبا، مبديًا إعجابه بالحالة الإيجابية التي تتمتع بها الأجواء في المملكة.

الأنجولي انضم للعين في صيف عام 2020 قادمًا من لاتسيو الإيطالي، ليشارك في 23 مباراة، سجل خلالها هدفين.

"جول" أجرى حوارًا مع المدافع الأنجولي، تحدث خلاله عن مصيره مع العين بعد هبوط الفريق للدرجة الأولى، وتوقعاته لمنتخب بلاده في تصفيات المونديال وغيرها من الأمور، نستعرضها في السطور التالية..

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- كيف تصف السعودية بعد تجربتك الاحترافية في العين؟

السعودية بلد رائع جدًا والإيجابية الموجودة في البلد تجعلك وكأنك أحد أبناء هذا البلد، حسن الضيافة أجمل ما يمتازون به.

- أصعب فريق واجهته؟

كل مباراة كان لها خصوصية من ناحية الاستعداد، واللعب ضد الأندية الكبيرة هي اللي تظهرك للجميع.

- كيف ترى مستويات اللاعبين السعوديين والأجانب في الدوري السعودي؟

الدوري مليء باللاعبين الأجانب والمحليين المميزين، اللاعبون الأجانب هم من يعطون الاستمرارية والإيجابية لأنهم يعشقون النظام ووجودهم يجعل الدوري مستمر بقوته وعنفوانه، كذلك العناصر المحلية مميزة وينبغي أن تركز على العادات الاجتماعية المميزة التي تساعدهم على الاحترافية.

- أين سنرى باستوس في الموسم القادم ؟

لا أستطيع التحدث عن سوق الانتقالات، ولكن بكل تأكيد سوف أصل للحل الأفضل لي ولعائلتي.

- ما هي حظوظ المنتخب الأنجولي في الصعود إلى كأس العالم، خاصة بعد وقوعه مع منتخب مصر في مجموعة واحدة؟

كل شيء متاح .. مجموعة ليست سهلة ولكن الجابون ومصر في نفس القوة وهم من أقوى المنتخبات الإفريقية وبالطبع لدينا الحافز للصعود إلى كأس العالم.

- ما هي ذكرياتك مع الثنائي جيلبرتو وفلافيو الأنجوليين الأشهر في المنطقة العربية؟

ذكريات جميلة مع فلافيو وجيلبرتو ولعبت مع الثنائي في منتخب أنجولا في بداية مسيرتي الكروية، وهما لاعبان دوليان ممتازان، بجانب أنني تعلمت الكثير من فلافيو، هو يعشق النجاح ويصر عليه، وعشت معاه أيامًا جميلة وعشت في رياحه كثيرًا.

فلافيو كان مثلي الأعلى داخل وخارج الملعب وكذلك لجميع الشباب الأنجوليين، أتمنى أن أنقل خبرتي للأجيال القادمة، كما فعلها معي ومع اللاعبين المهاجمين.

- لعبت مع وضد إيموبيلي، وضد لوكاكو ورونالدو - ومهاجمين كبار، من كان الأصعب؟

لاأحب أن أحدد نوعية المهاجم الذي ألعب ضده .. لكل مهاجم منهم خصائص تختلف عن الآخر وهم بالطبع مهاجمون كبار.

- في إيطاليا تعددت غياباتك بسبب الإصابات، هل ترى أن الأمر كان له تأثير على مسيرتك بالسلب وتسبب في رحيلك عن لاتسيو؟

غياباتي كان لها علاقة بالتكيف وليست بسبب الإصابة وتخطيت هذه العقبة، تجربتي مع لاتسيو اكتسبت من خلالها خبرة جيدة جدًا، والدوري كان تنافسيًا للغاية، كمدافع تطورت كثيرًا واعتبرها تجربة رائعة.

جيترسون: لو كنت أعلم هذا لمَ جئت للعين!

"جول" تواصل كذلك مع البرازيلي جيترسون؛ مهاجم العين، الذي كشف لنا عن مفاجأة لو كان على علم بها لمَ قدم للفريق.

البرازيلي انضم للعين في صيف 2020 قادمًا من الدوري البرتغالي، ليشارك في 28 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين.

من هم اللاعبون البرازيليون الذين لفتوا انتباهك في الدوري السعودي؟

معجب بجميع اللاعبين البرازيليين الموجودين ولكن روما هو الأميز من بينهم.

⁃ كيف عرفت عن عرض العين؟ وهل استشرت أحدًا قبل القدوم إلى السعودية ؟

تواصل معي وكيلي وأخبرني بعرض العين وكان اختيار شخصي بالنسبة لي، وقوة الدوري سبب رئيسي أيضًا بذلك.

لم أستشر أحدًا بعينه، قمت بالبحث عن المنطقة العربية وعرفت بعض الأمور عنها وقررت القدوم إلى هنا.

⁃ كنتم تخسرون النقاط وأنتم الطرف الأفضل في المباراة، الكثير كان يعلل بأن الفريق يفتقد للمهاجم الصريح، ما السبب برأيك؟

أغلب الخسائر كانت بسبب أخطاء فردية منا نحن كلاعبين، كنا نعطي الخصم أفضلية علينا .. جل تعثراتنا كانت بسبب أخطائنا الفردية.

أما بالنسبة للمهاجم، أنا لست مهاجمًا صريحًا وألعب طرف أو مركز 8، ولكن كان الفريق يشركني في مركز رأس الحربة الصريح.

⁃ كيف قبلت بالعرض وأنت لا تلعب كرأس حربة صريح؟

لم يخبرني أحد بأني قادم للعب كرأس حربة، فوجئت بمنحي الرقم 9 في أول حصة تدريب وأني سألعب رأس حربة، تحدثت مع المدرب عن هذه المشكلة وكان متفاجئًا جدًا، ولو كنت أعلم بأني سألعب رأس حربة، كنت لن أقبل بالمجيء إلى هنا.

⁃ ما هي أصعب مباراة لعبتها مع العين ؟

أصعب مباراة واجهتنا هي عندما لعبنا أمام الهلال وخسرنا بخماسية.

⁃ أفضل لاعب سعودي من وجهة نظرك ؟

عبدالعزيز البيشي.

⁃ أصعب مدافع واجهته ؟

أحمد حجازي.

⁃ أفضل حارس هذا الموسم ؟

مارسيلو جروهي.