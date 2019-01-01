الدوري السعودي - العدالة يفوز على أبها والوحدة ينتصر بصعوبة على الفيحاء

انتصار العدالة والوحدة على أبها والفيحاء بالترتيب

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

حقق فريق نادي العدالة، الفوز على نظيره أبها، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

تقدم اليو سيسي بالهدف الأول للعدالة في وقت مبكر من المباراة، وذلك بالدقيقة الرابعة من زمن اللقاء الذي يجمع بينهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

واستطاع صالح آل عباس أن يسجل هدف التعادل لأبها في الدقيقة 35، لنتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

كاروليس ماستينور تمكن من تسجيل هدف تقدم العدالة بالدقيقة 48، ليقود فريقه لانتصار مهم للغاية على أبها.

وبذلك يرفع العدالة رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني خلف الهلال مؤقتًا، بينما يتجمد رصيد أبها عند النقطة الرابعة في المركز الحادي عشر.

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وعلى جانب آخر، فاز الوحدة على الفيحاء بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة المجمعة.

سجل الهدف الوحيد اللاعب كريج جودين في الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار مهم للغاية.

الوحدة حصد ثلاث نقاط، ورفع رصيده للنقطة السادسة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة الخامسة بالمركز الثامن.