الشباب يستعيد بلعمري قبل مواجهة الفيصلي

المدرب ألميرون يُعول كثيرًا على المدافع الجزائري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى الشباب أخبارًا سعيدة قبل مواجهة الفيصلي في الجولة الثانية من الدوري السعودي، تمثلت في جاهزية مدافعه جمال بلعمري لخوض اللقاء.

وغاب بلعمري عن المباراة الأولى للشباب في دوري محمد بن سلمان للإصابة، والتي هزم خلالها الفتح بهدفين مقابل هدف واحد.

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وبدأ المدرب خورخي ألميرون تجهيز المدافع الجزائري للزج به في المباراة القادمة أمام الفيصلي على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وشارك بطل كأس أمم أفريقيا 2019 في التدريبات الجماعية لفريقه يوم أمس، وأظهر جاهزية كاملة للعب مباراة الجمعة مما يجعله أحد أهم الأوراق التي سيعتمد عليها المدرب ألميرون.

وكان مران الأمس قد بدأ بتدريبات الإحماء وبعدها طبق المدرب الأرجنتيني عدة جمل تكتيكية وفنية في وسط الملعب ثم أجرى الفريق مباراة تدريبية على كامل الملعب، واختتم المران بتمارين استشفائية.