الشباب يُعلن تفاصيل إصابة مهاجمه أسبريا

المهاجم الكولومبي تعرض لإصابة بسيطة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الشباب السعودي تعرض مهاجمه الكولومبي لإصابة ستلزمه الراحة لعدة أيام.

وأوضح "الليث" عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض أسبريا لكدمة في أصبع القدم ستحتاج عدة أيام من الراحة.

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وكان المهاجم الكولومبي قد أحرز أول أهداف الشباب في الدوري السعودي وهو الهدف الأسرع في البطولة حتى الآن، إذ أحرزه في الدقيقة الأولى من مباراة فريقه ضد الفتح، والتي انتهت لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.

ويعاود الفريق تدريباته يوم غدٍ الإثنين بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على الفتح بقرار من المدرب خورخي ألميرون.

ويستعد الشباب لمواجهة الفيصلي على استاد الملك فهد الدولي في الـ30 من أغسطس القادم، وبعدها سيخوض المواجهة المرتقبة على نفس الملعب ضد بطل الدوري السعودي للموسم الماضي "النصر" في 13 سبتمبر القادم.

يُذكر أن أسبريا كان قد انضم هذا الصيف للشباب قادمًا من الفيحاء، ويُعول الجمهور الشبابي كثيرًا على المهاجم لإحراز الأهداف وحصد النتائج الإيجابية في الدوري السعودي.