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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الدوري السعودي – التعادل يحسم مباراة الشباب والاتفاق

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الشباب يحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

تعادل الشباب السعودي، امام نظيره الاتفاق بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الشباب أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، سجله أبو بكر ستيف في الدقيقة 23، وسط محاولات من لاعبي الاتفاق للعودة إلى أجواء اللقاء.

وفي مطلع الشوط الثاني نجح إبراهيم حسين في تسجيل هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض وتحديداً في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة 44 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب المركز الرابع.

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بينما وصل الاتفاق إلى النقطة 29 في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.

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