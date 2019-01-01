الدوري السعودي – التعادل يحسم مباراة الشباب والاتفاق

الشباب يحافظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

تعادل الشباب السعودي، امام نظيره الاتفاق بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الشباب أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، سجله أبو بكر ستيف في الدقيقة 23، وسط محاولات من لاعبي الاتفاق للعودة إلى أجواء اللقاء.

وفي مطلع الشوط الثاني نجح إبراهيم حسين في تسجيل هدف التعادل لصالح أصحاب الأرض وتحديداً في الدقيقة 49.

⏱️نهاية المباراة

التعادل الإيجابي هو نتيجة اللقاء بين الاتفاق والشباب في الجولة الـ24 للدوري السعودي 🤝 pic.twitter.com/qEPojHrKSW — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 15, 2019

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشباب إلى النقطة 44 في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب المركز الرابع.

بينما وصل الاتفاق إلى النقطة 29 في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.