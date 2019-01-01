الدوري السعودي – الاتحاد يتعادل مع الشباب وفوز جديد للاتفاق

نهاية مباريات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر بلال محمد

انتهت مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تعادل الاتحاد مع نظيره الشباب سلبياً، وتخطي الاتفاق نظيره الرائد بهدفين.

الاتحاد يستمر في النتائج السلبية هذا الموسم ويتعادل سلبياً أمام نظيره الشباب، ليرتفع رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز قبل الأخير وبفارق أربع نقاط عن أحد المتصدر.

وعلى الجانب الآخر وصل الشباب إلى النقطة 33 في المركز الثالث وبفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وفاز الاتفاق على نظيره الرائد بهدفين لهدف، حيث سجل كلاً من كريستيان جوانكا هدفي الاتفاق في الدقائق 9، 46 على الترتيب وسجل محمد العمري هدف الرائد في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 26 في المركز السابع، وبفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الخامس، وتحمد رصيد الرائد عند النقطة 22 في المركز العاشر.