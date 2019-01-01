سييرا: فخور بلاعبي الاتحاد، وسنساعد بريجوفيتش ليستعيد مستواه

لويس سييرا المدير الفني للاتحاد يتحدث بعد الفوز على التعاون في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد لويس سييرا المدير الفني للاتحاد بأداء لاعبيه خلال مباراة التعاون المؤجلة من الجولة الثانية للدوري السعودي، والتي انتهت بانتصار العميد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ولعب الاتحاد مباراة ممتازة حسمها لصالحه منذ الشوط الأول بهدفين دون رد، قبل أن يُضيف الثالث وبعدها يُقلص "سكري القصيم" الفارق لكن دون أن يستطيع تفادي الخسارة.

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وقال سييرا عقب المباراة أن الفريق لعب بشكل ممتاز خاصة في الشوط الأول، مضيفًا "لعب الفريق مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، أحرزنا هدفين خلال هذا الشوط وضد فريق صعب وقوي جدًا".

"أنا فخور جدًا بكل الجهد الذي قدمه اللاعبون خلال مباراة اليوم التي لعبناها ضد منافس جيد يمتلك عناصر ممتازة، وكذلك خلال مباراة الشباب الأخيرة والذي هو أيضًا فريق قوي وصعب".

وأشاد المدرب التشيلي بالجناح عبد العزيز البيشي صاحب الهدف الأول أمام التعاون، قائلًا "البيشي قدم أداءً كبيرًا أمام الشباب والتعاون، وسنقف مع ألكساندر بريجوفيتش حتى يستعيد مستواه الممتاز، أي لاعب مرشح لهبوط في مستواه خلال فترة ما".

وأتم سييرا تصريحاته مؤكدًا أن خروج الثنائي عبد المحسن فلاتة وهارون كمارا من مباراة التعاون كان بسبب شكواهما من الإصابة، كما أوضح أن موعد عودة مروان دا كوستا للعب مع الفريق ستتضح بعد نهاية فترة التوقف الدولي القادمة.