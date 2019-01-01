الدوري السعودي - الأهلي يحول تأخره لانتصار على القادسية

الأهلي يحقق الفوز على القادسية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق النادي الأهلي الفوز على نظيره القادسية بهدفين مقابل هدف، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سجل الهدف الأول للقادسية اللاعب بيسمارك في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وتعادل أدريلان سانتوس للأهلي بالدقيقة 37 من زمن المباراة.

عمر السومة يدخل تاريخ الدوري السعودي، بتسجيله هدف ثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع رصيد أهدافه بالدوري السعودي لـ100 هدف.

وبذلك يرفع الأهلي رصيده للنقطة 40 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد القادسية عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.