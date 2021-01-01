اشتباكات واعتداء على الحكم .. مباراة تنتهي في مركز الشرطة بالدوري السعودي

اللاعبون لم تعجبهم القرارات التحكيمية

شهدت ملاعب المملكة العربية السعودية حالة من الشغب خلال الساعات الماضية، حتى تطور الأمر إلى القبض على عدد من اللاعبين واقتيادهم إلى مركز الشرطة بالمنطقة.

الواقعة حدثت في ملعب الحزم، إذ التقى أصحاب الأرض بفريق الشعلة بإياب دور الـ8 من التصفيات النهائية للصعود لدوري الدرجة الأولى السعودي.

اقرأ أيضًا | عذر البليد .. زيادة عدد الأندية!

المباراة انتهت بفوز الفريق المستضيف للمباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد، لكن الضيوف لم تعجبهم قرارات الحكم خلال اللقاء.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإنه عقب إطلاق صافرة النهاية، وقع تشابك بالأيدي بين لاعبي الشعلة وطاقم التحكيم الذي أدار اللقاء والمراقب، لينتهي الأمر بالتحفظ على عدد من اللاعبين، واقتيادهم إلى مركز الشرطة.

يذكر الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بفوز الحزم أيضًا، لكن بهدف نظيف، في الثامن من مارس الجاري.

وكان الشعلة قد تأهل لهذا الدور بعد الفوز أمام الهدى بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما الحزم فحسم صعوده على حساب القريات، بالفوز ذهابًا 3-1، والهزيمة أيابًا 2-1.