فيلانويفا: لم نُقدم الأداء الأفضل، لكن الانتصار هو الأهم

نجم الاتحاد يريد الأفضل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعرب كارلوس فيلانويفا نجم اتحاد جدة سعادته بالفوز المهم على الرائد في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد عانى كثيرًا خاصة دفاعيًا قبل أن يخرج بانتصار ثمين على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد سجل له ألكساندر بريجوفيتش ورومارينيو هدفين الثاني منهما في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

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واعترف فيلانويفا بأن فريقه لم يُقدم الأداء الأفضل له خلال المباراة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "لم يكن الأداء الأفضل لكننا أحرزنا الثلاث نقاط وبدأنا الدوري بانتصار، وهذا هو الأهم".

أضاف "دعونا نعمل بجد أكبر للمباريات القادمة. شكرًا لكم لدعمنا وتشجيعنا".

يُذكر أن الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الكلاسيكو ضد الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء القادم.