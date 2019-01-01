الدوري الروسي | سسكا يحقق فوزًا غائبًا على سبارتاك منذ 2015 بديربي موسكو

الدوري الروسي يشتعل أكثر رغم برودة الأجواء

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح سسكا موسكو في مواصلة الاقتراب أكثر من صراع صدارة الدوري الروسي، وحقق فوزًا مهمًا على غريمه التقليدي في ديربي العاصمة، سبارتاك موسكو بنتيجة 2-0.

وحقق فريق السكك الحديدية، الفوز لأول مرة خارج قواعده على سبارتاك منذ 2015.

وجاء هدفي اللقاء في الشوط الثاني، عن طريق الأيسلندي الشاب، أرنور سيجوردسون، في الدقائق 46 و55.

ليصعد سسكا للمركز الثالث برصيد 40 نقطة، مقلصاً الفارق مع زينيت سان بطرسبرج المتصدر إلى 4 نقاط.

86′ Ханни пробрасывает мяч в штрафной на Зе, чуть-чуть опережают форварда.#СпартакЦСКА – 0:2 pic.twitter.com/rsOLLa8s3S — FC (@fcsm_official) April 6, 2019

بينما ظل سبارتاك موسكو في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 جولة من عمر الدوري الروسي.

فيما حقق كراسنودار الفوز بهدف كلاسون في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليعود للوصافة مرة أخرى، برصيد 41 نقطة.

أفضل محترف في تاريخ الدوري الألماني.. ليفاندوفسكي يصل للهدف رقم 201 ويحقق ما لم يحققه أي لاعب أجنبي من قبل في تاريخ البطولة 🔝 pic.twitter.com/xTVWqDlwJf — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وسيخوض غدًا زينيت مباراة هامة مع لوكومتيف في الجولة ذاتها والذي يأتي فيها بطل الموسم الماضي بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة.