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الدوري الروسي | سسكا يحقق فوزًا غائبًا على سبارتاك منذ 2015 بديربي موسكو

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الدوري الروسي يشتعل أكثر رغم برودة الأجواء
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

نجح سسكا موسكو في مواصلة الاقتراب أكثر من صراع صدارة الدوري الروسي، وحقق فوزًا مهمًا على غريمه التقليدي في ديربي العاصمة، سبارتاك موسكو بنتيجة 2-0.

وحقق فريق السكك الحديدية، الفوز لأول مرة خارج قواعده على سبارتاك منذ 2015.

وجاء هدفي اللقاء في الشوط الثاني، عن طريق الأيسلندي الشاب، أرنور سيجوردسون، في الدقائق 46 و55.

ليصعد سسكا للمركز الثالث برصيد 40 نقطة، مقلصاً الفارق مع زينيت سان بطرسبرج المتصدر إلى 4 نقاط.

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بينما ظل سبارتاك موسكو في المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 جولة من عمر الدوري الروسي.

فيما حقق كراسنودار الفوز بهدف كلاسون في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليعود للوصافة مرة أخرى، برصيد 41 نقطة.

وسيخوض غدًا زينيت مباراة هامة مع لوكومتيف في الجولة ذاتها والذي يأتي فيها بطل الموسم الماضي بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة.

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