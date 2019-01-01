الدوري الجزائري يعلن تأجيل 6 مباريات

تعرف على سبب تأجيل مباريات الدوري الجزائري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلنت الرابطة الجزائرية لكرة القدم، عن تأجيل مباريات الدوري الجزائري للمحترفين والتي تم تحديد موعدها يومي 21 و 25 مارس الجاري.

قرار الرابطة الجزائرية تسبب في ردود أفعال مختلفة بين الأندية، حيث اتفق البعض، واعترض البعض الآخر.

وكان مولودية وهران أكثر المتأثرين والذي أراد مواجهة مولودية الجزائر يوم الخميس، في ظل غياب أبرز لاعبي الأخير.

كارلوس إدواردو يواصل التأهيل للعودة من الإصابة.🧐

(📸: IG/c.edu3) pic.twitter.com/tNRsUHNDT1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 18, 2019

ولم تكشف الرابطة حتى الآن مواعيد المباريات الجديدة، ولم يتم حتى الآن نشر أي تفاصيل أسباب التأجيل.

جاء ذلك بعد قيام مولودية الجزائر بتقديم طلب لتأجيل المباراة، بسبب وجود أكثر من 3 لاعبين دوليين في تشكيلته، كما تنص لوائح البطولة.